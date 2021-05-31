هاني الناظر يوضح 7 مستلزمات أساسية يجب توافرها في حقيبتك بالصيف

قدم الطبيب هاني الناظر، للمواطنين عددا من المستلزمات الواجب توافرها في الحقيبة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لحماية الجلد من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، على النحو التالي:

مستلزمات يجب توافرها في حقيبتك بالصيف

كريم للحروق، مثل ميبو أو نولافير وذلك في حالة تعرض الجلد للحروق.

كريم واقي من الشمس، لحماية الجلد من الشمس، ويعاد كل ساعتين.

ثمرتان من الخيار، لتقليل العطش وتعويض فقدان المياه.

قطعتان من المخلل، لتناولها في حالة التعرق الغزير لتعويض فقدان الأملاح.

قرصان من الأسبرين أو البارسيتامول، في حالة الإحساس بالصداع وينصح بالجلوس في الظل.

يُذكر أن البلاد تشهد موجة من الطقس الحار، في الوقت الحالي، وصلت ذروتها اليوم، وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ «الوطن» أن أسباب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، هو تأثر البلاد بمنخفض جوي حراري يوجد في الصحراء الغربية، وبدأ المنخفض في شرق ليبيا، ثم على مناطق من غرب البلاد ليمتد اليوم تدريجيًا ليشمل باقي محافظات الجمهورية.

وأضاف «شاهين» أنّه ابتداء من غد الثلاثاء، تشهد البلاد انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود بعد غد الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.