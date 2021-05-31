التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ6 كليات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، صدور عدة قرارات جمهورية، بتعيين عمداء جُدد لعدد من كليات الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور المتولي مصطفى متولي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمياط.

الدكتور محمد أحمد عبداللطيف، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

الدكتور هيثم ميمون عباس، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنوفية.

الدكتور ممدوح محمد عبدالمجيد، عميدًا لكلية التربية جامعة السادات.

الدكتورة أمينة محمد رشاد النمر، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنصورة.

الدكتورة أمل أمين الجندي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق.

الدكتور خالد قدري السيد، عميدًا لكلية التجارة جامعة عين شمس.