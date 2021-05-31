إيناس عز الدين بعد خروج ابنها من العمليات: «أوحش يوم عدى عليا»

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن تطورات الحالة الصحية لابنها «محمد أحمد العيسوي»، بعد خضوعه لعملية جراحية، أمس الأحد، قائلة: «أصعب وأسوأ يوم عدى في حياتي».

وقالت إيناس عز الدين، في تصريح لـ«الوطن» إنّ ابنها خضع لجراحة دقيقة في المخ، استغرقت أكثر من 7 ساعات داخل غرفة العمليات، مؤكدة أنّ «الطبيب المُعالج له شعر بحالة ذهول كبيرة، فور اطلاعه على نتائج الأشعة التي أجراها قبيل العملية».

وأوضحت «عز الدين» أنّ ابنها مصاب بنزيف بالمخ وتجمع دموي، متابعة: «ابني لسه في الرعاية حتى الآن تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج، نظرًا لخطورة الموقف، وتبين أن الخرطوم الخاص بالصمام القديم الذي كان موجودًا في الجانب الأيسر من الدماغ تم قطعه بشكل مفاجئ، ما تسبب في حدوث نزيف».

وكانت إيناس عز الدين، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الأحد، قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد».

ومن جانبها؛ حرصت الفنانة وفاء عامر، على مُساندة ودعم الفنانة إيناس عز الدين، حيث طالبت هي الأخرى جمهورها، بالدعاء لابن صديقتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أكثروا من الدعاء لـ محمد ابن إيناس عز الدين وأحمد، بالله عليكم وقولوا يقين بالله شفاءً يقين بالله شفاء».

وكان ابن إيناس عز الدين، خضع لعملية جراحية خطيرة، في شهر مارس الماضي، بشأن تركيب صمام في المخ، حيث كشفت والدته، تفاصيل الجراحة آنذاك، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نجلي يُعاني من أزمة صحية منذ صغره، مُتعلقة بوجود سائل على المخ، إذ خضع لعملية جراحية لتركيب صمام على المخ، في عمر الثلاث سنوات، وقبل 3 أيام تقريبًا، فوجئ باضطراب في قرنية العين، وصداع شديد بشكل مفاجئ».

وأكدت أن الطبيب كان متخوفًا من الحالة، قبل إجراء العملية، «الدكتور قال لنا لازم نمضي على إقرار، عشان لو كان شال الصمام القديم، كان ممكن يسبب له نزيف في المخ، واقترح أنه يركب صمام جديد في الجانب الآخر من الرأس»، مؤكدة أنه ظل داخل غرفة العمليات لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبًا.