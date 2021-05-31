ضبط محاولة تهريب 28 هاتف آيفون بمطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، في محافظة الإسكندرية، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، اليوم الاثنين، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران «فلاي دبي»، القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، اشتبه محمد حلمي، رئيس الوردية، وهلال طلعت، رئيس قسم مكافحة التهريب، وطه الشهاوي، رئيس قسم الامن الجمركي، في الراكب «م . م .»، لوضعة جاكت على العربه الخاصة بحمل الحقائب.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أي متعلقات تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه والجاكت على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة كمال عبد الحافظ، مأمور الفحص، وإيهاب شوقي، رئيس القسم، تحت إشراف شريف حسن، مدير إدارة الفحص، فتلاحظ وجود أجسام غريبه وكثافات مختلفه.

وبالعرض على سعد عبادي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من كارم محمود ومايكل نبيل، مأموري الحركة، تحت إشراف محمد حلمي، رئيس الوردية، وأيمن فوزي، مدير التعريفة، بحضور طاهر بخاطره، مدير إدارة مكافحة التهريب، وطارق عبد المنعم، مدير إداره الأمن الجمركي، لفحص حقائب الراكب، حيث تبين وجود كيس بداخل الجاكيت الذي حاول الراكب إخفاءه على عربه تحميل الحقائب، يحتوي على 28 هاتف محمول ماركه آيفون، أشكال وأحجام وسعات مختلفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.