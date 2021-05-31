«الصحة»: نوع اللقاح يحدده الطبيب وليس المتلقي

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تغيير مكان تلقي اللقاح سهل جدًا، ويتم من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، وحاليا يجري تطوير الموقع لكي يسهل تغيير مكان اللقاح.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن نوع اللقاح يكون خاضعا لتقييم الطبيب الذي يكشف على المتلقي، ويشرح للمواطن الاشتراطات اللازمة، التي من خلالها يتم تحديد نوع اللقاح، مشيرا إلى أن أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، لا يحصلون على لقاح أسترازينكا، ويحصلون على اللقاح الصيني.

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن اللقاح يؤخذ وفقا لضوابط وضعتها اللجنة العلمية، مشيرا إلى أن دول العالم تقف بـ«الطابور»، للحصول على اللقاح، ولذلك مصر بدأت في تصنيع اللقاحات.

أما عن تأجيل موعد الحصول على اللقاح، فقال إن الوزارة تعطي المواطن 3 أيام للذهاب في أي منهم، مشيرا إلى أن أولوية الحصول على اللقاح ليس بأسبقية الحجز، لكن طبقا لخطورة الحالة الصحية، بمعنى أنه إذا سجل أحد الأشخاص أمس، ولديه 4 أمراض، فهو أولى بالحصول على اللقاح من شخص سجل منذ فتح الموقع للتسجيل، وحالته الصحية جيدة.

وكشف أن الشخص الذي سجل ولم يذهب في موعده، فإنه لا يحتاج إلى التسجيل مرة أخرى، وعليه الدخول إلى الموقع، والضغط على «متابعة الطلب»، سيجد زرار اسمه «إعادة تفعيل طلب اللقاح»، يضغط عليه، وسيتم إرسال رسالة له بالموعد الجديد.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمن لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا يستطيعون الحديث إلى الخط الساخن، أو الذهاب إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة، ويسجل.