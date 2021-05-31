تعافي وكيل وزارة الصحة بسوهاج وخروجها من عزل كورونا

أصدرت مديرية الصحة بسوهاج بياناً منذ قليل، أفادت فيه بأن الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قد غادرت عزل مستشفي سوهاج العام، بعد تعافيها وشفائها من فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان أن وكيل الوزارة تم عزلها بمستشفى سوهاج العام يوم السبت 22 مايو، بعد التأكد من إصابتها بالفيروس، وخضعت الدكتورة كريمة حامد إلى بروتوكول العلاج المتبع والمقرر من وزارة الصحة المصرية، حتى تمام شفائها وخروجها من المستشفى اليوم الاثنين.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة كريمة حامد بأبطال الجيش الأبيض من أفراد الطواقم الطبية في عزل مستشفى سوهاج العام، على مجهوداتهم وتضحياتهم لخدمة المرضى، والتي رأتها عن قرب، أثناء فترة تلقيها العلاج بعزل المستشفى، وأشارت أيضاً إلى أن الفرق الطبية لا تدخر جهداً، وتقدم كل نفيس وغال من أجل المرضى.

كما أعلنت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في أول تصريح لها بعد خروجها من عزل مستشفى سوهاج العام، عن تعافي 636 مصاباً بكورونا، خلال الأسبوع الماضي، سواء بأقسام العزل في المستشفيات بمختلف مراكز المحافظة، أو العزل المنزلي.

ولم تصدر مديرية الصحة بسوهاج أي بيانات سابقة بشأن الحالة الصحية لوكيل الوزارة، رغم الاستفسارات المتكررة من الصحفيين عن الأنباء المتداولة بشأن إصابتها بفيروس كورونا، كما رفض مسئولو مديرية الصحة الإدلاء بأي تصريحات عن حالة الدكتورة كريمة حامد، أو ما إذا أصيبت بفيروس كورونا من عدمه.

وأحيطت عملية دخول الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى المستشفى العام بسرية شديدة، وتم تجهيز فريق طبي للإشراف على علاجها ومتابعة حالتها الصحية، إلى أن غادرت مستشفى العزل اليوم.

وشهدت محافظة سوهاج انخفاضاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة أن المحافظة سجلت، على مدار الـ24 ساعة الماضية، 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت 12 حالة وفاة

واتخذت محافظة سوهاج بقيادة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، إجراءات أكثر صرامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق عدد كبير من المحلات والكافيهات والمنشآت التجارية المخالفة لقرارات الحظر.