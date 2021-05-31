مستشار الصحة يوضح أنسب وقت لتلقي اللقاح عقب التعافي من كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن أنسب وقت لتلقي المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اللقاح المضاد لكورونا، مبينا أن هناك اختلاف في البروتوكول الخاص بهذه النقطة، حيث يبدأ من 28 يوما وصولا إلى 3 أشهر، لتكون المدة المناسبة لتلقي اللقاح بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف «صلاح الدين» خلال استضافته في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «أنا لاقيت إن عندي أجسام مضادة، وكان في مواطنين أولى مني باللقاح، فبالتالي ماخدتش اللقاح لمدة 3 أشهر».

وردا على سؤال بخصوص عدم اللقاح في بعض أماكن التطعيم، أشار مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الشخص يجب عليه الدخول على الموقع الخاص والضغط على زر طلب متابعة اللقاح من أجل إعادة تفعيل الطلب ليحصل على رقم ويتنظر دوره في مكان آخر يتواجد فيه لقاح «سينوفارم».

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكثر الدول في أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس. وتتسابق الدول من أجل تطعيم مواطنيها في الوقت الحالي من أجل منع تفشي الفيروس.