طريقة الحصول علي لقاح كوورنا في المنزل.. صحة الدقهلية تعلن التفاصيل

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، عن بدء تقدم خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من المرضى غير القادرين على الحركة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية الصحة بالدقهلية وفرع إسعاف الدقهلية .

الفئات المقرر لها اللقاح منزليا

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا بدأنا فعاليات تطعيم غير القادرين بأولى جرعات لقاح فيروس كورونا بالمنزل لعدد 5 فئات من أصحاب الأمراض وهم:

- كسر بالاطراف السفلية «كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين».

- بتر أحد الاطراف السفلية «بترأحد القدمين أو الساقين».

- مرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الاطفال.

- مرضى ضمور العضلات.

- المرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب اعاقة الحركة «التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه».

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه تم تخصيص فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة لتوصيل اللقاح للمنازل لغير القادرين حيث يقوم الفريق الطبي بالكشف على الحالة الصحية للمتلقي ومتابعة مرحلة ما بعد التطعيم.

وأشار إلي أنه على الراغب في طلب الخدمة أن يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وموعد اللقاح يقوم طالب الخدمة بالاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية التى تمنعه من وصول مكان اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة دعت المواطنين للتسجيل للحصول علي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg