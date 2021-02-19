مع زيادة إصابات كوورنا.. الصحة تحسم الجدل حول أعراض البرد والزكام

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن توقعاتها بارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا مجددا خلال شهري أبريل ومايو، وقامت الوزارة بتقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين بشكل يومي، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي للفيروس.

وجددت وزارة الصحة والسكان نشر المنشور التوعوي الذي يحسم الجدل حول أعراض نزلات البرد والزكام، خاصة وأن الفترة القادمة هي فترة نشاط الفيروسات بشكل عام.

أعراض الزكام احتقان الأنف والتهاب الحلق

وقالت الوزارة فى منشورها، إن أعراض نزلات البرد والزكام تتمثل فى احتقان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة والعطس المتكرر.

وأوضحت الوزارة طريقة انتقال نزلات البرد والزكام، وأكدت أن البرد ينتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض.

طرق انتقال البرد

وأضافت الوزارة أن طرق الوقاية من نزلات البرد أو الزكام تتمثل في عدم العطس فى وجه الآخرين واستخدام المناديل الورقية والتخلص الآمن منها.

وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعى وأخذ التطعيمات الموسمية فى موعدها والتى أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة أن استشارة الطبيب ضرورى جدا عند الإصابة بالأمراض الصدرية بشكل عام، وكذلك ممارسة الرياضة، وأخذ قسط كاف من النوم وعدم البصق على الأرض، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بوجبات صحية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الأمراض المختلفة واطلاعهم على مستجدات الصحة العامة من مصادرها الرسمية