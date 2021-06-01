دماء وأشلاء في أرض اللواء.. قصة دهس 3 أشخاص على يد سائق مخمور

وجبة سمك قلبت الحياة رأسا على عقب لثلاثة أفراد كانوا في انتظار دورهم أمام مطعم بشارع الطريق الأبيض في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، بينما كان الضحايا الثلاثة يمنون أنفسهم بأكلة شهية لم يمهلهم القدر لمغادرة المكان وذلك عقب تعرضهم لحادث دهس تسبب فيه سائق «ميكروباص» كان مخمورا ليلقى رجلان وامرأة مصرعهم على الفور ويصاب آخرون بإصابات متفاوتة.

3 ضحايا ومصابون

في تمام الحادية عشر صباحا ارتفع قرآن صلاة الجمعة وتوالت معه الصرخات والاستغاثات، الجميع في حالة هلع وفزع، الدماء تملأ الشارع وأشلاء المجني عليهم تتطايرت بفعل قوة الدهس وسرعة السيارة، على بعد خطوات قليلة من موقع الحادث وتحديدا في الجهة المقابلة بمحل الأسماك، شاهد أحد الأشخاص تفاصيل حادث الدهس حيث كان يعمل في أحد المطاعم ويقول: «الميكروباص كان جاي بسرعة جنونية جدا في شارع ضيق وشعبي وكله محلات وناس واقفة بتشتري وداس على 3 أشخاص، أنا شوفت واحد من اللي ماتوا رأسه تحولت لأشلاء لأنه كان تحت عجلات العربية، في الأول الميكروباص خبطه فاتنطر مسافة بعيدة وبعد كده كمل عليه، والراجل مات في الحال».

حضور الإسعاف وضبط المتهم

عقب وقوع الحادث اجتمع أهالي المنطقة وساهموا في عمليات إنقاذ الضحايا وذلك لحين وصول سيارات الإسعاف، بينما قام آخرون بضبط المتهم قبل أن يلوذ بالفرار: «بعد ما الميكروباص وقف روحنا عشان ننزل السواق لقيناه مش في وعيه وبيقول كلام مش مفهوم ومش راضي ينزل فضربناه ونزلناه بالعافية وفضلنا ماسكينه لحد ما الشرطة جات وأخدته».

الحادث ليس الأول من نوعه

ويؤكد شاهد العيان أن ذلك الحادث ليس الأول من نوعه إذ تكرر قبل عدة أشهر وتسبب في عدد من الوفيات والإصابات: «أغلب الشباب هنا في المنطقة معروفين بتعاطي وبيع المخدرات وبيشتغلوا على عربيات وهما مش في وعيهم وبيعملوا حوادث كتير بالشكل ده»، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبسه المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.