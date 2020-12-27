خالد قاسم: المهلة الأخيرة للتصالح على مخالفات البناء تنتهي 31 ديسمبر

حول تفكير الحكومة في مد جديد لفترات التصالح على مخالفات البناء بسبب الظروف الاستثنائية التي تسبب بها وباء فيروس كورونا المستجد، أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المدى الزمني المخصص لفترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن بدأت الفترة الأولى في منتصف يوليو 2020، وتم المد 4 مرات، حيث كان من المفترض أن ينتهي في شهر 9 ثم 10 ثم 11 ثم 12، لافتا إلى أن المد لأكثر من مرة تم بناء على طلب من الجمعيات الأهلية كمؤسسة حياة كريمة وصناع الخير، والذين طلبوا أيضا أن يقوموا بإتمام إجراءت التصالح نيابة عن الأهالي الأقل دخلا، بالمحافظات المختلفة، وعلى إثره تم مراجعة حالتهم وتم إقرار حوالي 8500 حالة وقتها.

أكثر من 2.6 مليون طلب تصالح

وأشار إلى أنه حتى اليوم وصلنا لأكثر من 2.6 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظات المصرية المختلفة، مؤكدا أن هذا إنجاز كبير وتاريخي، حيث كان المستهدف نحو 3 ملايين طلب تصالح، وبهذا الشكل نكون استطعنا تحقيق نسبة كبيرة من طلبات التصالح المستهدفة، وذلك بالإضافة إلى طلبات التصالح الأخرى المحجوزة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد أن الأمر يعد ظرف تاريخي فرصة يجب الاستفادة منها، لأننا بهذا الأمر أولا قننا أوضاعنا، وأصبحنا جزءً من الخريطة العمرانية لدولة المصرية بشكل مقنن ونستطيع استكمال بقية إجراءاتنا، وتسديد دفعات التصالح على مدار 3 سنين.

غلق المحلات المخالفة

على جانب أخر كان «قاسم»، صرح أن الوزارة اتخذت عدة قرارات وإجراءات بحق أصحاب المحال التجارية التي خالفت تعليمات قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم، موضحا أن محافظة القاهرة هي أكثر المحافظات التي بها مخالفات بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية وغيرها من هذه الأمور.