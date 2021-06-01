محمد كريم مع بروس ويليز في فيلمه الجديد: «حلم جديد بحققه»

أعلن الفنان محمد كريم عن بطولته لفيلم سينمائي أمريكي جديد مع النجم العالمي بروس ويليز وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر كريم عبر صفحته قائلا «أخيراً دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة..حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم أكشن كبير من خلال وقوفي قدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم، بروس ويليز، واللي استمتعت جداً بالشغل معاه، سعيد جداً إني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري.. دعواتكم».

وشارك محمد كريم في أول تجربة هوليوودية بطولة الفنان نيكولاس كيدج وهو «A Score to Settle»، والذي يدور حول قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، وهو دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشى الموت.

وكان الفنان محمد كريم تعرض لحادث مروري بسيارته على طريق جبلي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل شهرين.

ونشر محمد كريم عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» صورًا لسيارته وهي مهشمة من الخارج والوسائد الهوائية قد انطلقت بالداخل.

وكتب «كريم» على الصور: «قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين.. أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعينيا».

وتعود أصول الفنان محمد كريم إلى منشية خضر «قرية الشيخ جبيل» التابعة لمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وينتمي إلى عائلة خضر العريقة والتي لها تاريخ أدبي وعلمي وسياسي، وشهد مشاركة كبار العائلة بمجلس الأمة وأدوار بطولية في مقاومة الاحتلال.