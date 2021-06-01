التذكرة تصل إلى 2250 جنيها.. العندليب في مول العرب بتقنية الهولوجرام

يستقبل مسرح مول العرب بالقاهرة، حفلا يستعيد به زمن الفن الجميل، من خلال استحضار العندليب عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، يومي 17 و18 يونيو، الساعة 7 مساء.

ومن المقرر أن يستعيد حفل العندليب أعمال الراحل عبدالحليم حافظ في حفل مدته 90 دقيقة، وتنظيم الحفل بعد النجاح الكبير في أوبرا دبي، وهي تجربة مبهجة للجماهير تهدف للحفاظ على تراث الموسيقى العربية.

أسعار تذاكر حفل عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب

وجاءت أسعار تذاكر الحفل وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة الخاصة بطرح التذاكر على النحو التالي:

جاءت التذكرة البرونز لحفل عبدالحليم حافظ بسعر 650 جنيهًا.

سعر التذكرة السيلفر 950 جنيها.

التذكرة الجولد بسعر 1550 جنيها.

سعر التذكرة البلاتنيوم 2250 جنيها.

ومن المقرر أن يستمتع الجمهور أيضًا بمشاهدة بعض مقتنيات «العندليب» الثمينة المعروضة في منطقة الردهة بمسرح مول العرب الجديد، التوسعة الجديدة، البوابة 11.

واشترطت الشركة المنظمة للحفل أن يتم الدخول بالملابس الرسمية، على أن يتم فتح أبواب الحفل للجمهور الساعة 5.30 مساء على أن يبدأ الحفل الساعة السابعة مساء.

ويذكر أن الحفل هو نتاج التعاون بين شركتي «MBC» و«RMC»، ويعد الحفل واحدا من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للفنان عبدالحليم في عدد من الدول العربية، حيث تم تقديم الحفل مؤخرا في دبي وسط إقبال جماهيري كبير من عشاق ومحبي الفنان عبدالحليم حافظ، الذين تمكنوا من الاستمتاع بأروع أغانيه وظهوره وفق تقنية «الهولوجرام»، التي تعطي شكلا متعدد الأبعاد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود العندليب على المسرح.

وقال رئيس الشركة المنظمة للحفل، إن الشركة تتعهد بتقديم حفل غير مسبوق وبطريقة مبتكرة لعشاق الفنان الكبير، الذي يعد أيقونة الغناء العربي على مدار التاريخ، بعد نجاح الحفل الأخير لكوكب الشرق أم كلثوم، والذي أقيم باستخدام تقنية «الهولوجرام» في قصر عابدين بالقاهرة، وغنت فيه بجانب الأوركسترا، مجموعة من أجمل أغانيها، ومن المتوقع أن يتم تنظيم حفلات مُماثلة في مدن ومناطق أخرى حول العالم في الفترة المقبلة.