هاني شاكر يستعيد ذكريات أول لقاء جمعه بـ عبد الحليم حافظ: عنيا دمعت

استرجع المطرب هاني شاكر، ذكرياته مع المطرب عبد الحليم حافظ، والشائعات التي صاحبت صعوده ومقارنتهما ببعضها البعض.

وقال شاكر، إن «الإعلام ضخّم المسألة لأن في الوقت اللي غنيت فيه أغنية (حلوة يا دنيا) والنجاح الكبير اللي حققته ابتدى يبقى فيه تعليقات، وإن عبد الحليم زعل من الموجي عشان طلع هاني شاكر واكتشفه، الكلام ده أنا مليش يد فيه، وقابلته بعد كده، وأصريت إني أقابله قبل ما أطلع أغني على المسرح».

وأضاف «شاكر»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «أكيد الفنان عبد الحليم حافظ زعل وقتها من الشائعات دي لأن المقارنة كانت صعبة بين حد زيي، لسه طالع جديد، وهرم رابع زي عبد الحليم حافظ كاانت كبيرة».

وتابع هاني شاكر، «لما شوفته قلتله كلام من قلبي، ولايمكن للكلام والشائعات اللي طالعة دي أكون أنا بقوله لا أنا ولا الأستاذ الموجي، إنت بالنسبة لي هرم رابع ولولاك مكنتش أعرف أن صوتي حلو ولا كنت هعرف أغني استحاله أقول عليك كلام مش حلو ودمعت عيناي وقتها».

وواصل، «عبد الحليم حافظ كان ولا زال هو بيتي الفني، وأول ما بحب أسمع مزيكا بسمعه.. وأنا صغير كانت أمي أول ماتشغل غنوة لعبد الحليم حافظ كنت بفرح لأنها شعرت بقيمته بالنسبة لي».

واستكمل مازحا، «من وانا صغير بردد كلماته وكنت بغلط وبتلعثم فيها لدرجة إني مرة غنيت وقلت بيع قلبك وبيع ودنك شوف الشاري مين؟ من صغري وأنا متعلق بيه ومن الاستحالة أكون بحاربه، ولسه بغنيله لحد دلوقتي في الأوبرا».