سر غناء أحمد عدوية لـ"عبد الحليم حافظ" في مطبخه

علاقة صداقة طويلة، جمعت بين الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والمطرب أحمد عدوية، فقد كان الأول يقضي سهرته على أنغام نجم الأغنية الشعبية.

أحمد عدوية، يقول لـ"الوطن"، إنه كان دائمًا ما يتردد على منزل عبد الحليم حافظ، في ساعاتٍ متأخرة، بعد انتهاء كل منهما حفلاته، بشأن قضاء بعض الوقت سويًا، حيث إنّ العندليب كان يرغب دومًا في الاستماع إليه وهو يُغني، لاسيما أغنية "كراشنجي".

وأوضح أنّ عبد الحليم حافظ، كان يلتزم بنظامٍ صحي مُعين، بسبب أزمته الصحية آنذاك، وذلك وفقًا لتعليمات الأطباء، بينما "عدوية" كان مغرمًا بالأكل في أي وقتٍ ومكان، قائلًا: "كنا ندخل المطبخ أنا والعندليب أغني له، وهو يقول للطباخ يعمل لي أي طعام أطلبه"، فقد كانت صداقتنا قوية للغاية.

يذكر أنّ محمد عدوية، نشر قبل فترة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لوالده مع عبد الحليم حافظ، في أحد الأماكن، مُعلقًا عليها: "الفن زمان كان جميل والفنانين بيحبوا بعض ويغنوا اغانى بعض رغم ان المنافسة كانت قوية بينهم، ابويا احمد عدوية وعبد الحليم حافظ".

عدوية قد قال إنه تعرض لظلم كبير خلال السنوات الأولى للغناء، مضيفًا: "والله أنا مسامحهم كلهم، وبحب كل الناس"، مؤكدًا أنه أثبت نجاحه فيما بعد ولكن بعد تعرضه لهجوم شرس من البعض.

أحمد عدوية ارتبط بالغناء الشعبي منذ طفولته، وكان يحب الفنان محمد رشدي، وإبراهيم حمودة، كما أنه حظى بحالة حب كبيرة من المطربين الذين جاءوا بعده، مثل عبد الباسط حمودة، والراحل شعبان عبد الرحيم، ومحمود الليثي ومصطفى حجاج وسعد الصغير وآخرين.