«زوجته أصيبت به ومفهوش عزل».. 7 تصريحات لـ أستاذ أحياء عن الفطر الأسود

كشف الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، معلومات جديدة عن الفطر الأسود، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له الليلة، فذكر أن الفطر الأسود موجود في كل دول العالم، وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية.

- الفطر الأسود موجود في كل دول العالم، موجود في التربة والهواء والمخلفات العضوية للطعام وكل مكان، ولكن ينتشر بشكل عام في جنوب آسيا؛ لأن الجو رطب هناك بالإضافة إلى زيادة المخلفات.

- مشكلة الفطر الأسود تزيد إذا أصاب مريض كورونا، و90% من الحالات يؤدي بها للوفاة.

- هناك أدوية كثيرة للفطر الأسود، وفي بعض الأحيان يكون هناك حاجة لاستئصال العين.

- مصاب الفطر الأسود لا يحتاج لعزل، حيث إنه مرض غير معدٍ، وأن عدوى الفطر الأسود تكون من البيئة، وليس من إنسان لإنسان.

- زوجته أصيبت بهذا المرض، وتلقت الأنتيبايوتك لمدة 7 أيام، وتم شفاؤها، ولم تصب بـ كورونا لأنها ملقحة، ولكنها أصيبت بالفطر الأسود، وتمت عدوتها من التربة لأنها كانت تزرع كثيرًا.

- اللقاح الروسي كان اللقاح الأول الذي يتم إنتاجه ويوجد الآن لقاحان آخران تم إنتاجهما، الأعراض الجانبية للقاح سبوتنيك الروسى خفيفة وهي ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة وخمول في الجسم لمدة يوم.

- «يوجد 15 مليون مواطن روسي حصلوا على الجرعتين كاملتين، وهناك هدف بتطعيم 36 مليون مواطن روسي على نهاية الصيف أي 60% من الشعب».

- مشكلة الفطر الأسود أنه جاء مع كورونا، ومن الممكن أن يصاب أي شخص به ولم يصب بـ كورونا.