«بنفس أعراض الكبار»..الفطر الأسود يصيب الأطفال في هذه الحالة 

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك 5 فطريات يمكن أن تتسبب في قتل الإنسان من بينهم الفطر الأسود الذي ينتشر على أي شئ متعفن، موضحًا أن الفطر يتواجد في جميع أنحاء العالم وخاصة الأماكن الحارة وشبه الحارة، لذا كانت أول حالة تظهر في دولة الهند.

وأضاف «جلال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الفطر الأسود لا ينتشر بشكل كبير إلا في حالة وجود الكوارث حيث ضرب المناطق التي تضررت في أعاصير كاترينا وتسونامي، لافتًا إلى أن الفطرالأسود يصيب أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الدم والمناعة الضعيفة.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الأطفال المصابين بسوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بالفطرالأسود عن غيرهم وتظهر عليهم نفس الأعراض التي تظهر على البالغين، وقد يؤدي الفطر في حال انتشر في جسم المصاب إلى الإصابة بالسرطان في الدم وأزمات في الكبد مما يسرع بالوفاة.

وأشارعميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن معدلات الإصابة على مستوى العالم كانت 900 حالة فقط على مستوى العالم وهذا رقم مطمئن ولم يتم تشخصيهم أغلبهم إلا بعد الوفاة، منوهًا أن الأطباء أكدوا صعوبة تحديد مصدر الإصابة ولكن جميع المتوفين كانوا مصابين بأمراض مزمنة وأمراض متعلقة بالمناعة.

وشدد على أن بعض المصريين يخزنون الطعام بشكل خاطي، قائلا: «عدد الحالات في الهند برضه قليلة وفي حالات في مصر، وأنا بقول إن الحالات المصابة بتعاني من أمراض مزمنة ومرضى السكر احتمال إصابتهم كبيرة، والدنيا كويسة حاليًا حتى الآن وأنا بشجع الناس على التغذية السليمة والنظافة لتفادي الإصابة بالفطر الأسود».