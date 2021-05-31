لجنة كورونا تشدد: الفطر الأسود لم ولن يصبح وباء.. «ده مرض نادر الوجود»

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، أن الفطر لم ولن يصبح وباء بأي حال من الأحوال، لأنه لا ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولكنه ينتقل من بيئة غير نظيفة إلى إنسان، مشددا أن حالات الإصابة به في مصر لم تتزايد، مصرحا: «سيظل الفطر الأسود مرض نادر الوجود».

وأوضح «النادي»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السبب في ظهوره بالهند بتلك الكثافة، يرجع لعدة عوامل في مقدمتهم الإفراط في استخدام أدوية فيروس كورونا بصورة مبالغ فيها، كاشفا أن هذا يحدث في مصر أيضا، ولكن البيئة في مصر غير ملوثة بنفس الدرجة مثل الهند، وهذا ما يحجم من ارتفاع نسب الإصابات.

وقال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا: «الحمد لله احنا في مصر عندنا أكسجين طبي، في الهند بيعالجوا بالأكسجدين الصناعي بتاع اللحام، والمياه عندهم مش معقمة»، موضحا أن مياه الحنفية في الهند من الممكن أن تنقل هذا الفطر.

وأردف أن الجثث التي كانوا يحرقونها وبعدما لم يجدوا الحطب الكافي، كانوا يلقونها بالأنهار لديهم، هذا ما تسبب أيضا في تلوث البيئة لديهم.

وأكد من جديد أن هذا الفطر لا ينتقل إلا من البيئة الملوثة، مشددا على أن عدد الحالات المصابة في مصربهذا الفطر يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة فقط، ولا تتخطى ذلك.