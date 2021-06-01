ناهد السباعي تكشف علاقة دلال عبدالعزيز بأسرتها: بابا ساب وصيته معاها

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها على إنستجرام، مدى علاقتها القوية مع الفنانة دلال عبد العزيز، التي ترقد بالعناية المركزة حاليا إثر معاناتها من تبعات فيروس كورونا.

وكتبت السباعي قائلة: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى ومسبتنيش أنا وأختي، وبابا ساب وصيته معها.. ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزا وقبل كل الناس».

وأضافت: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

مرض دلال عبدالعزيز

طالبت إيمي سمير غانم، من جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، الدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز: «دلال عبدالعزيز.. اللهم اشف دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف يجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل».