«الصحة» تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، وأنه يشكر كل الأطباء القائمين على علاجها، لكن في الوقت نفسه يؤكد أن حالتها لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.

وتحدث «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، عن الفطر الأسود، فذكر أن هذا الميكروب موجود منذ قديم الأزل، وليس مرتبطا من قريب أو بعيد بفيروس كورونا المستجد، «مش شرط إني طالما أصيبت بكورونا إني أصيب بفطر أسود، الفطر الأسود مرتبط بنقص المناعة لدى الإنسان».

وردًا عن شائعات بأن أدوية كورونا تؤدي لنقص المناعة، أكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن الشخص إذا تناول البرتوكول العلاجي الصحيح لفيروس كورونا، وتابع مع متخصص لن يؤدي هذا البرتوكول لنقص مناعته على الإطلاق، لكن البعض يستخدم البرتوكول العلاجي بطريقة غير سلمية.

وأوضح أن فيروس كورونا والفطر الأسود ليس متلازمان، والربط بينهما خطأ تماما وليس له دليل علمي، لكن هناك بعض المرضى في عدة دول أخذوا مثبطات المناعة بجرعات عالية أدى إلى نقص المناعة، ومن ثم أصيبوا بالفطر الأسود، مؤكدًا أن علاجه موجود في مصر، ومعروف منذ قديم الأزل، ومتوافر بأحدث العلاجات الخاصة بالفطر.

وتابع: «وزارة الصحة وفرتها بكميات مش عشان عندنا حالات بس، عشان نكون جاهزين وسابقين بخطوة،ؤ فضلًا عن تدريب لكل الأطباء للتشخيص المبكر والعلاج لهذا المرض، عشان نبقى سباقين بخطوة، ليس معنى تغييرات في البرتوكول العلاجي أنه ينقص المناعة، إحنا بنتابع كل ما هو جديد، البرتوكول لا يقلل المناعة».