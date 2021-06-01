«الـ50 ألف تجيب إيه؟».. أسعار السيارات المستعملة في السوق

خلال الفترة الماضية، حدثت تغيرات عديدة في أسواق العالم أجمع أثرت على سوق السيارات المحلية، منها تغيرات في الأسعار ارتفاعات وانخفاضات في كل سوق على حدة، وارتفاع مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، ويتساءل البعض عن هذه التغيرات وبداية الإعلان عن أسعار السيارات المستعملة.

وفي هذا التقرير يقدم لكم «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات الجديد، ونقدم لكم أشهر وأبرز السيارات المطلوبة في سوق السيارات المستعملة.

أبرز السيارات المطلوبة فى سوق السيارات المستعملة

يبحث الكثير من مقبلى شراء سيارة مستعملة على السيارات المنتشرة في السوق وذلك لعدة أسباب، منها توافر قطع الغيار وسهولة صيانتها، ومن أبرز السيارات المطلوبة في السوق هي سيارات هيونداي وشيفروليه وميتسوبيشي وفيات ونيسان وتويوتا.

أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات الجديدة

تعتبر هيونداى النترا من أبرز وأهم السيارات المطلوبة في سوق السيارات المستعملة ويتراوح سعرها فى سوق السيارات الجديدة ما بين 160 ألف جنيه لهيونداى النترا HD وحتى 310 آلاف جنيه لهيونداى ألنترا AD.

ثاني سيارة من أسطول سيارات هيونداي المطلوبة بشدة فى سوق السيارات المستعملة هى توسان، ويتراوح سعرها فى سوق السيارات المستعمل من 350 ألف جنيه لموديلات 2017 وحتى 494 ألف جنيه لموديلات 2021.

وتعتبر هيونداى فيرنا هى ثالث سيارة مطلوبة فى سوق السيارات المستعمل، وتتراوح سعرها من 76 ألف جنيه لموديلات 2005 وحتى 162 ألف جنيه لموديلات 2019.

أما عن هيونداى ماتريكس، فتتراوح سعرها فى سوق السيارات المستعمل من 120 ألف جنيه لموديلات 2002 وحتى 162 ألف جنيه لموديلات 2011.

ومن أبرز السيارات الهاتشباك المطلوبة فى سوق السيارات المستعملة هي هيونداى i10، وتتراوح سعرها من 80 ألف جنيه لموديلات 2008 وحتى 160 ألف جنيه لموديلات 2017، وقد تصل الى 180 ألف لموديلات 2019.

أبرز سيارات شيفروليه وأسعارها

تعتبر شيفروليه أوبترا من أبرز سيارات شيفرولية المطلوبة في سوق السيارات المستعمل، حيث تتراوح سعرها من 90 ألف جنيه لموديلات 2005، وحتى 200 ألف جنيه لموديلات 2021 الكسر زيرو.

أما عن شيفروليه أفيو فتتراوح سعرها من 75 ألف لموديلات 2006، وحتى 180 ألف لموديلات 2020.

أبرز سيارات نيسان وأسعارهم

من أهم سيارات نيسان المستعملة في سوق السيارات المحلية هى نيسان صنى، حيث تتراوح أسعارها من 55 ألف جنيه لموديلات 1998 وحتى 198 ألف جنيه لموديلات 2021 الكسر زيرو.

وتتراوح سعر نيسان سنترا أختها الأكبر وأكبر سيارة كومباكت سيدان في مصر، من 175 ألفا لموديلات 2015، وحتى 270 ألف لموديلات 2021 الكسر زيرو.

أمام عن نيسان قشقاى فيتراوح سعرها من 200 ألف جنيه لموديلات 2012 وحتى 380 ألف جنيه لموديلات 2021 الكسر زيرو.

أبرز سيارات ميتسوبشى وأسعارها

تعتبر ميتسوبيشى لانسر أبرز سيارات ميتسوبيشى طلبا فى السوق وأكثرهم شعبية بالتأكيد، حيث يتراوح سعر لانسر بومة فى سوق السيارات المستعمل من 80 ألفا وحتى 150 ألف جنيه بحد أقصى.

أما عن لانسر شارك فيتراوح سعرها من 125 ألف لموديلات 2007 وحتى 250 ألف جنيه لموديلات 2018 و2019.

وثانى أبرز سيارات ميتسوبيشى طلبا فى سوق السيارات المستعمل هى اكليبس كروس وتتراوح أسعارها من 315 ألفا وحتى 380 ألف جنيه.

أسعار تويوتا كورولا في سوق السيارات المستعملة

من أهم وأشهر وأبرز سيارات تويوتا طلبا في الأسواق العالمية والمحلية هى تويوتا كورولا، وتعتبر الأغلى وسط المنافسين لها، حيث تتراوح أسعارها من 170 ألفا لموديلات 2005 وحتى 400 ألف جنيه لموديلات 2021 الكسر زيرو.

أسعار فيات تيبو في سوق السيارات المستعملة

من أهم وأبرز سيارات فيات المطلوبة فى سوق السيارات المستعملة هي فيات تيبو، حيث تتراوح أسعارها من 210 آلاف جنيه لموديلات 2017 وحتى 255 ألف جنيه لموديلات 2021 الكسر زيرو.