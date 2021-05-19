معدل مبيعات الـSUV في ارتفاع متزايد.. أرخص السيارات الصينية في مصر

ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV موديل العام 2021، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت عدد 5706 سيارات، وخلال السنوات القليلة الماضية، احتلت تلك الفئة من السيارات الملاكي، مركزًا مرتفعًا في معدل مبيعاتها داخل السوق المحلي المصري.

وخلال السطور التالية، نرصد أرخص سيارات رياضية متعددة الاستخدامات الصينية متاحة داخل السوق المحلي، ومنها:

تشانجان CS35

- تتوافر السيارة موديل 2021 بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 233 ألف جنيه، والثانية بسعر 240 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات رباعى الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ويولد قوة 125 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.2 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة؛ وتتسارع من (0 : 100)كم/ ساعة في غضون 14 ثانية.

- تتوافر بأبعاد (4160 مم طول، و1670 مم عرض، و1670 ارتفاع) ويصل طول قاعدة العجلات 2560 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 348 لتر.

- تتوافر بعدة تجهيزات منها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد للفرامل BA).

شيري تيجو 3

- تتوافر السيارة موديل 2021 بفئة واحدة يصل سعرها إلى 243 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 93 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تستهلك السيارة متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة.

- تتوافر بأبعاد (4400 مم طول، و1700 مم عرض، و1600 ارتفاع)، وطول قاعدة العجلات 2510 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 550 لتر.

- تتوافر بعدة تجهيزات منها (الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD).

بي واي دي S5

- تتوافر السيارة موديل 2020 بفئة واحدة يصل سعرها إلى 285 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 156 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 14.2 ثانية.

- تتوافر بأبعاد (4810 مم طول، و1855 مم عرض، و1725 مم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2720 مم.

- تأتي بعدة تجهيزات منها (وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التوازن الالكتروني ESP، ونظام تنبيه ضد السرقة).