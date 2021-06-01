رئيس المخابرات العامة يلتقي في غزة بنائب رئيس وزراء فلسطين ووزراء الإسكان والإشغال والمرافق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، التقى في غزة بنائب رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية ووزراء الإسكان والإشغال والمرافق، لبحث سبل إعادة الإعمار، كما أن زيارة عباس كامل لقطاع غزة، تضمن لقاءات بممثلي الفصائل الفلسطينية، «نعرف جيدًا حجم التحرك المصري في القضية الفلسطينية، هذا لم يعد سرًا، نجد ذلك في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيارة عباس كامل إلى غزة وكذلك تصريحات أشقائنا الفلسطينيين، كل هذه الأمور تؤكد أننا ماشيين بطريقة معينة».

وعرض «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، موكب اللواء عباس كامل، أثناء دخوله غزة من أجل مقابلة يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح أديب أن مصر تسعى في النهاية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مضيفا: «قريبا ستكون الفصائل الفلسطينية في مصر ويتم التوحيد والاتفاق بعد ذلك عن الانتخابات وخريطة طريق».