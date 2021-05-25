سر إيفيه «الطموح حلو» وارتباطه برمضان صبحي.. 15 تصريح مثير لملوك الجدعنة مع عمرو أديب

حل النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد، ضيفين على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، وتحدثا فيها عن اتهام مسلسلهما الأخير في شهر رمضان «ملوك الجدعنة» بنشر البلطجة، وعلاقتهما بالفنانة القديرة دلال عبدالعزيز التي لعبت دور والدة عمرو سعد، خاصة أنها ترقد بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وتخضع حاليًا للعلاج في العناية المركزة بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، في الوقت الذي أخفت فيه أسرتها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر، بالإضافة إلى سر أشهر إيفيهات المسلسل «الطموح حلو»، وارتباطه بالنادي الأهلي ورمضان صبحي، لاعبه السابق الذي يلعب في صفوف بيراميدز.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أبرز تصريحات «ملوك الجدعنة» مع الإعلامي عمرو أديب:

مصطفى شعبان:

1- عمرو سعد علمني القهوة، وتناولتها لأول مرة على يديه وأدمنت القهوة بعدها واشتريت ماكينة لإعدادها وأصبحت أتناولها يوميا.

2- دلال عبدالعزيز مكنتش دلال ماكانتش بتمسك حاجة من حد عشان خايفة من كورونا، وكانت عاملة حالة حلوة في التصوير.

3- سيد رجب بقى خارج التقييم دلوقتي وأنت بتحطه في مكان بتبقى كسبان من مكانه.

4- أنا شفت خلي بالك من زيزي، ولعبة نيوتن شفت منه حلقتين وعجبني بس مكنش فيه وقت، وعجبني الاختيار قوي وشفت 3 حلقات منه.

5- سأقدم جزء ثان من ملوك الجدعنة إذا كان السيناريو مقنعا.

6- المسلسل كان يحتل قائمة الأكثر انتشارًا «التريند» دون دفع أي أموال، كما أن مشاهدات المسلسل تعدت المليارات و«لازم نخاف من النجاح ده».

7- عمرو سعد يشجع نادي الزمالك، بينما يشجع هو النادي الأهلي، وإيفيه «الطموح حلو» عمرو «مكنش يعرف بيقوله ليه»، وهو مرتبط بصفقة ما انتهت.

عمرو سعد

1- اتهام المسلسل بنشر البلطجة يستفزني، لأن «إحنا عاوزين نقدم حاجة للبلد دي فعلا يعني، وحتى في أعمالنا قبل كده معروف عننا إننا بنعمل ده، وإحنا قدمنا نموذج للشباب المصري الشهم».

2- مصطفى شعبان إدى درس في مشهد بأداء عبقري للراجل اللي بيضرب الست، والعبد لله إدى درس لما حلق لأخوه وقسى عليه.

3- ملفتش سجارة ومشربتش مخدرات، وكانوا بيدافعوا عن أكل عيشهم وبيشتغلوا شقيانين عشان أكل عيشهم وكان فيه قصتين حب بدون أي تجاوز حتى كنا بنرجع النغاشة بتاعت الحارة المصرية.

4- وافقت على فكرة المسلسل بعدما علمت أن مصطفى شعبان سيشاركني في البطولة، والأفلام والمسلسلات القديمة كلها كانت بطولات جماعية لمجموعة كبيرة من النجوم.

5- وفاء الأصدقاء الموجود في مصر غير موجود في أي دولة بالعالم.

6- دلال عبدالعزيز في المسلسل ده عملت جهد غير عادي، لدرجة إن المخرج شال جمل من المشهد عشان المشهد طويل ومرضيتش من حلاوة الجمل، وأنها حسيتها وعايزة تقولها.

7- كنت بحس إن دلال عبدالعزيز أمي، وكنت بتستحضر أنها أمي في كل مشهد، ومكنتش بحس بحاجة غير أن الست دي أمي فعلا، وهي كتلة طيبة ماشية على الأرض.

8- أشوف كل المسلسلات ومش عايز أظلم زمايلي، لكن شفت حلقات من خلي بالك من زيزي ومن لعبة نيوتن واتبسطت قوي، وحسيت إني قدام مخرجين رائعين وعاملين أعمال هايلة ليها ميزات إيجابية في المجتمع، خاصة خلي بالك من زيزي، وشفت ممثلين رائعين وكلمتهم لأن لما بيعجبني حد حقه عليا إني لازم أكلمه.