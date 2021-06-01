«محافظات على نار».. 33 سيارة إطفاء تخمد 5 حرائق هائلة

شهدت المحافظات المصرية 5 حرائق هائلة تمكنت 33 سيارة إطفاء من السيطرة عليهم، بدأت بحريق شب في مصنع «فوم» لإنتاج المواد العازلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وامتداد النيران إلى (3 تنكات كيروسين) أعلى سطح مصنع ثانى، وشب حريق آخر بأحد مخازن الإشغالات التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، والكائن بمنطقة الصفا والمروة، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه، وأصيب 3 أشخاص في حريق شقة سكنية في الدقهلية، وشب حريق هائل داخل أحد الكافيهات بطريق كورنيش الإسكندرية وتم إخماد حريق هائل بشون للكتان في سمنود بمحافظة الغربية.

حريق مصنعين في الشرقية

وتمكنت 5 سيارات إطفاء بمحافظة الشرقية برئاسة العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع «فوم» لإنتاج المواد العازلة بناحية الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، وتبين أن المصنع مكون من طابقين على مساحة 600 متر واندلع الحريق بصالة الإنتاج وساعدت المواد المستخدمة في تصنيع المواد العازلة على سرعة اشتعال النيران والتي امتدت إلى الطابق الثاني لتشمل النيران جميع أرجاء المصنع وتمتد ألسنة النيران إلى سطح مصنع مجاور نظرا لتقارب المصنعين.

حريق مصنع كتان في الغربية

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في إخماد نيران حريق شب بأحد مصانع الكتان ملك محمد سيد أحمد، بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود بعدما تم الدفع بـ8 سيارات مطافئ دون وقوع خسائر في الأرواح أو سقوط مصابين، والتهمت معظم الكتان المشون بمفرش خلف المصنع وامتدت لبعض المنازل وتم إخمادها.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن النيران امتدت من مصنع الكتان إلى المنازل المجاورة وتمكن الأهالي من تكوين لجان شعبية للمشاركة في إخماد نيران الحريق بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية حتى تمت السيطرة على الموقف بالكامل دون وقوع مصابين.

حريق مخزن إشغالات في الجيزة

وتلقت غرف العمليات المركزية بمحافظة الجيزة، بلاغا من حي الهرم بنشوب حريق في مخزن الإشغالات التابع للحي، الذي يضم كل المصادرات الخاصة بالحي، سواء في حملات الإشغالات أو مخالفات البناء، وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات بين العاملين بالمخزن أو المواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة بسرعة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وحصر جميع التلفيات التي لحقت بالمخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، موجّها رئيس حي الهرم بأن تتواجد الخدمات الأمنية بالمخزن على مدار اليوم.

حريق شقة في الدقهلية وإصابة 3 من سكانها

وفي الدقهلية أصيب 3 أشخاص في حريق هائل نشب في شقة سكنية، إثر وقوع الحريق بعقار مكون من طابقين بقرية المنيل مركز طلخا، وتمكنت 3 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار، وأصيب في الحريق مالك العقار وزوجته وزوجة نجله بحروق متفرقة بالساقين واختناق، والتهمت ألسنة النيران محتويات الشقة بالكامل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

حريق كافتيريا في الإسكندرية وإصابة 4 باختناق

وفي الإسكندرية اندلع حريق هائل، بكافيتريا أسفل عقار بمنطقة سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة نشوب حريق بكافيتريا مكونة من طابقين بجوار شارع خليل حمادة، ما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل، واختناق 4 من العاملين وجرى إسعافهم بموقع الحادث، دون الذهاب الى المستشفى.