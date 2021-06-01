«الداخلية» تضبط شحنة مخدرات بـ4 ملايين جنيه بحوزة عاطل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برصد نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وله محل إقامه آخر بمحافظة مطروح، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، وجاء ذلك بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن العاطل اتخذ من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأضافت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه، وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وبحوزته (50 ألف قرص مخدر لعقار «تامول»– مبلغ مالى- هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4,000,000 –أربعة ملايين جنيه تقريباً).

وفي سياق متصل، ضبطت مباحث شرم الشيخ هاربا من مؤبد وصديقه، بحوزتهما نصف فرش حشيش خلال تواجدهم بمنطقة الرويسات، وجرى تحرير المحضر اللازم بعد التحفظ عليهما وإخطار النيابة العامة.

وكان قد تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء، إخطارًا الجمعة الماضية، من العميد أحمد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بضبط «محمد.ر.س»، 26 عامًا، مقيم بمنطقة العصلة التابعة لمدينة دهب بجنوب سيناء، هارب من حكم غيابي مؤبد 25عامًا، و«أحمد.ف.ف.ج»، 20 عامًا، ومقيم بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أسفر التفتيش عن ضبط نصف قرش حشيش، و7 قطع متوسطة الحجم تشبه مخدر حشيش، وسيجارة بها نبات عشب مخدر، وزجاجة بها شفاط لتعاطي الحشيش، ومبلغ 6095 جنيه، وعدد 3 محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء، والسيارة للتنقل.

وجرى تحرير محضر ضبط رقم 3175 لسنة 2021، جنح قسم أول شرم الشيخ، وأخطرت الجهات الأمنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات أمنية على مدار 24 ساعة

كما شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهمًا، وتنفيذ 63489 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبطت 230 قضية مخدرات بحوزة 244 متهمًا، و33 هاربًا و23 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و377 دراجة نارية مخالفة، و24393 مخالفة مرورية، وإعادة دراجتين مبلغ بسرقتهما.

كما تمّ فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.