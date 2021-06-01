أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1 يونيو بدون زيادة

أعلنت شركات حديد التسليح اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 تثبيت الأسعار دون زيادة.

وسجلت «أسعار حديد التسليح» استقرارا فى كل محافظات مصر، اليوم الثلاثاء 1 يونيو، فيما واصلت «أسعار الأسمنت» استقرارها.

أسعار حديد التسليح اليوم:

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء 1 يونيو حيث:

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقى الشركات مدعوما بالخامة.

- وسجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- فيما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300 جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها.

ننشر رسائل sms للتجار والوكلاء والتى تؤكد تثبيت السعر :

أعلنت مجموعة بشاي للصلب عن سعر حديد التسليح اعتبارا من 1يونيو 2021 بسعر 14500 جنيه مصريشامل14% ضريبة القيمة المصافة .

- سعر حديد مصر ستيل هو 14450 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع وذلك من تاريخ 1يونيو 2021.

شركة السويس للصلب، الأسعار اعتبارا من 1 يونيو 2021 أرض المصنع: أطوال ولفائف 14500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

أسعار الأسمنت

فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء عند معدلاتها وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيا.

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 8د13جنيها وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 785جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر783جنيها.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 800جنيها.

- أسمنت المخصوص باع الطن بسعر 765جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط- أسمنت ايه وان يباع الطن بسعر 600 جنيها.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 600 جنيها.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر610 جنيها.= اسمنت السويد ى يباع بسعر 610 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2460جنيها.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيها.-أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيها

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 828جنيها.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 828جنيها.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 828جنيها.

أسعار الجبس:- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيها.

-جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيها.

-جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيها.

جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيها.

جبس المعمار يباع بسعر 690جنيها للطن