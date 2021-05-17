أسعار حديد التسليح الجديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم

دخلت أسعار حديد التسليح الجديدة حيز التنفيذ فعلياً اعتباراً من اليوم الاثنين 17 مايو 2021، بعد ارتفاعها مجدداً للمرة الثالثة، خلال شهر مايو الجاري، بعدما أعلنت الشركات المنتجة عن زيادة أسعار حديد التسليح، لتصل حصيلة الزيادات خلال الشهر الجاري إلى 900 جنيه للطن، خلال 17 يوماً.

ومع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار حديد التسليح، والتي أعلنت عنها الشركات المنتجة للحديد في وقت سابق أمس الأحد، ستكون هي الزيادة الثالثة خلال شهر مايو الجاري، وقد بدأت موجة الزيادات في أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن، خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الشركات المنتجة لحديد التسليح أن تطبيق الزيادة سيكون بداية من اليوم الاثنين 17 مايو.

وبالإعلان عن الأسعار الجديدة، سيكون سعر طن «حديد عز»، بداية من اليوم الاثنين، هو 14600 جنيه للطن، تسليم ارض المصنع، غير شامل تكاليف النقل، وفي ظل الإعلان عن الزيادة الجديدة، هناك توقعات بأن يرتفع سعر الطن إلى ما يقرب من 15 ألف جنيه.

شعبة مواد البناء تتوقع ارتفاع سعر الطن إلى 15 الف جنيه

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن هناك اتجاه قوي لمزيد من الارتفاعات في أسعار حديد التسليح، ليكسر حاجز 15 الف جنيه للطن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وسط انتعاشة محدودة في أعمال البناء، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم اخطار الوكلاء بالأسعار الجديدة للبدء في تطبيقها.

الارتفاع بسبب الخامات والبورصات العالمية

وأرجع «الزيني» ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى أن الأسعار العالمية لخامات الإنتاج تتجاوز 1900 جنيه، حيث تعتمد مصر على استيراد الخامات من الخارج، وبالتالي تكون هناك تأثيرات كبيرة بتحركات الأسعار العالمية على تكلفة الصناعة المحلية.

الأسواق لا تستوعب زيادات أسعار حديد التسليح

وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن الأسواق لم تستوعب هذه الزيادات في الأسعار، وأن حالة الركود قللت من صدمة تلك الارتفاعات على سوق مواد البناء، معتبراً أنها لا تتناسب مع الوضع الداخلي في السوق، الذي يشهد درجة كبيرة من الركود، ساهمت في معاناة القطاع التجاري خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

شعبة مواد البناء: الزيادة كبيرة على السوق

واعتبر «الزيني» هذه الزيادة في الأسعار كبيرة على حالة السوق في الوضع الراهن، وتوقع رئيس شعبة مواد البناء أن تتراوح أسعار حد يد التسليح في السوق المحلي بين 14300 إلى 14600 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

غرفة الصناعات المعدنية: الأسعار العالمية السبب

وفي وقت سابق، أرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات زيادة أسعار حديد التسليح في السوق المحلي، إلى زيادة الأسعار العالمية للحديد.

الأسعار الجديدة لحديد التسليح اليوم الاثنين 17 مايو:

- شركة عز يباع طن حديد التسليح بسعر 14600جنيه.

- شركة بشاي سعر طن حديد التسليح 14500جنيه.

- شركة العتال يباع طن حديد التسليح بسعر 14450جنيهاً.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.