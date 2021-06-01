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محمود مسلم

بسلالة H10 N3 الجديدة.. الصين تسجل أول إصابة بشرية في العالم بإنفلونزا الطيور

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وكالات
08:44 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الصين تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

الصين تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة «إتش 10 إن 3»، والتي تعد الأولى في العالم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة «إتش 10 إن 3» من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت، أن الحالة لرجل يبلغ من العمر 41 عاماً، ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة «إتش 10 إن 3» في العالم من قبل، حسبما نقلت «رويترز».

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