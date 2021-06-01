نصف المعاش للزوجة ونصف للأبناء.. 10 مستندات لصرف مستحقات المتوفى

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر يونيو 2021، اليوم من مكاتب البريد والبنوك لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بإجمالي 18 مليار جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في صرف المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فالمستحقين للمعاش يقصد بهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

نسب توزيع المعاش

وحدد القانون توزيع المعاش على المستحقين كالتالي:

- أرملة فقط: يحق لها الحصول على 3/4 المعاش.

- الأرملة التي لديها ولد واحد أو أكثر: يحق لها الحصول على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بالتساوي في حالة التعدد.

- الأرملة ووالد أو والدين المتوفى: يحق للأرملة الحصول على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 أو كليهما بالتساوي.

- الأرملة وأخت أو أخ المتوفى: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، و1/4 لأي الأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

مستندات الحصول على معاش المتوفى

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات عدة مستندات للحصول على معاش المتوفى كالتالي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- حال رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية، يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك، و2 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.​

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.

- حال مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ شرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.