تفاصيل حصول الأخوات على معاش أخيهم المتوفى.. تعرف عليها

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه حال توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه، ويقصد بالمستحقين «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

الأخوات المستحقات للمعاش

وتعرض «الوطن»، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 شروط حصول الأخوات على معاش أخيهم المتوفى بنحو:

- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات، ألا يكونوا قد بلغوا سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، و عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​. ​

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

وأوضحت التأمينات أنه يحق للأخت أو الأخ نصيب فى معاش أخيه المتوفى بنسبة 50% لأيا منهم، أو كلهم ويوزع بينهم بالتساوي.

ولفتت الهيئة إلى أنه يستوجب تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها للحصول على المعاش، بالإضافة إلى صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين، صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من الأخوة والأخوات المستفيدين.

وأوضحت أنه فى حالة التحاق الأخوات والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.