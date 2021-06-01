العراق يسجل أول إصابة ووفاة بالفطر الأسود

أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، الاثنين، تسجيل وفاة بالفطر الأسود في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنّه جرى تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وأضاف أنّ الحالة جرى اكتشافها بـ(الصدفة)، أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا، وفقا لقناة روسيا اليوم.

والفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.