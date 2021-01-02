مدير صندوق تطوير العشوائيات: بنينا جدار ثقة جيد مع أهالي مثلث ماسبيرو

ظهر المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، من أعلى قمة أحد الأبراج في منطقة مثلث ماسبيرو قائلا: «إحنا الآن في مبنيى برج على النيل لأهالينا اللي كانوا عايشين في العشوائيات قبل كدة، لكن دلوقتي عايشين في أبراج تصل إرتفاعاتها من 18 إلى 25 دور، ولن يقل في الجودة، الشكل، أو التصميم العمراني والمعماري عن الأبراج الاستثمارية الموجودة في العاصمة الإدارية أو أي مكان آخر».

وأضاف صديق، خلال لقائه من موقع منطقة مثلث ماسبيرو مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن قضية نقل الأهالي من العشوائيات للمباني السكنية الجديدة كانت القضية الأهم والأخطر من حيث إعادة جدران الثقة التي كانت مفقودة بين المواطن المصري والحكومة «كان الأول الجدار ده عالي جدا وفاصل بين الدولة والمواطن وقعدنا سنين كتير جدا الدولة كانت الأول بتحاول تحل مشكلة مثلث ماسبيرو حوالي 50 سنة، لكن اتحلت المشكلة في آخر فترة من الفترات دي لأننا أشركنا الناس معنا فيها والأول كان حل من طرف واحد وهو أن الحكومات بتفرض حل وهذا الحل لا يتناسب مع الأهالي».

وتابع: «السبب وراء نجاحنا في حل مشكلة ماسبيرو هو أننا طلبنا حل من الأهالي نفسهم، قعدنا معاهم على القهاوي في منطقة مثلث ماسبيرو القديمة ونشوف طلباتهم ورغباتهم وأخدنا الرغبات دي ووضعناها في استمارة بما قالوه وبدأنا في تنفيذه، فيه أكثر من 440 أسرة طلبوا يروحوا للأسمرات وبالفعل راحوا، بجانب طلب 3100 أسرة تعويض مادي مناسب وكاش بما يتناسب أن يشتري شقة تمليك بحوالي 180 ألف جنيه و 40 ألف دعم اجتماعي أي 220 ألف جنيه».

وواصل: «في الأول كانت الناس متخوفة ولكن الدولة كان عندها مصداقية كبيرة مع الأهالي عملنا على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن المصري، كما أن أهالينا الذين سيعودون لمثلث ماسبيرو يتابعون معنا الآن وبنينا جدار ثقة جيد مع أهالي مثلث ماسبيرو».