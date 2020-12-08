10 معلومات عن تطوير مثلث ماسبيرو

تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، يعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضاري، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية كبرى لتطوير المنطقة، نظرا لموقعها حيث تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة نحو 900 م.

ويبلغ مسطحها التقريبي نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

10 معلومات عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو:

1- إضفاء عدد من عناصر جذب للتجارة والسياحة.

2- عمل سلسلة من الفنادق المهمة لتنشيط العملية السياحية بالمنطقة.

3- إقامة مبان وأبراج شاهقة ذات طراز معماري ومعاصر.

4- كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا، ترتكز على قاعدة من طابق أرضي وأول وثانٍ.

5- توفير عدد من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة.

6- تبلغ المساحة المخصصة لمشروع الأبراج 6.2 فدان.

7- يتكون المشروع من دور بدروم "جراج سفلي" بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، وطابق أرضي "تجاري" بمسطح 16970 م2، وطابق أول "جراج علوي" بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

8- يتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

9- موعد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في نهاية عام 2021.

10- تبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.