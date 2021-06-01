بشرى للموظفين.. إجازات يوليو تصل لـ17 يوما منها 9 أيام متصلة

يصل عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملين بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام نحو 16 يوما خلال شهر يوليو المقبل 2021، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، قد تصل إلى 17 يوما شاملة أيام الجمع والسبت وإجازات وقفة عرفات وعيد الأضحى وثورة يوليو.

الإجازات الرسمية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي أيام الإجازات وكيف يمكن أن تصل إلى 17 يوما، أي أكثر من نصف شهر يوليو وعدد أيامه 31 يوما، وذلك بنحو:

1- الخميس 1 يوليو «بدلا من الأربعاء 30 يونيو»

2- الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية

3- السبت 3 يوليو عطلة رسمية

4- الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية

5- السبت 10 يوليو عطلة رسمية

6- الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية

7- السبت 17 يوليو عطلة رسمية

8- الاثنين 19 يوليو «وقفة عرفات»

9- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

10- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

11- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

12- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 1952 من المقرر ترحيلها إلى الخميس التالي.

13- السبت 24 يوليو عطلة رسمية

14- الخميس 29 يوليو «بدلا من ذكرى ثورة يوليو».

15- الجمعة 30 يوليو عطلة رسمية

16- السبت 31 يوليو عطلة رسمية.

18 يوليو

وقد يحصل عدد كبير من الموظفين على إجازة يوم الأحد 18 يوليو لأنه يقع بين يومى السبت الإجازة الرسمية والاثنين وقفة عرفات ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى 17 يوما أي أكثر من نصف شهر يوليو.

ويعتبر شهر يوليو، هو الشهر الثاني فى عام 2021، بعد شهر مايو الماضي، الذي يحصل فيه المصريين على حزمة إجازات مجمعة، لأسباب تزامن الإجازات بمناسبة دينية هى عيد الأضحى، والمناسبة الوطنية ثورة يوليو 1952، بجانب أيام الجمعة والسبت إجازات العطلات الرسمية، بنص قوانين العمل.