محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في الفرافرة

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، زيارة تفقدية لمركز الفرافرة، لمتابعة المشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظة، حيث زار موقع حفر مجمع خدمة المواطنين بقرية أبو منقار، كما اجتمع مع المسؤولين التنفيذيين المعنيين بمشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

كما جرى عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني وعرض التحديات التي تواجه خطط التنفيذ، ووجّه المحافظ بدراسة استغلال مباني الوحدات الصحية الحالية بعد إنشاء الوحدات الجديدة وإنشاء الملاعب الرياضية داخل المدارس، لخدمة الطلاب صباحا وخدمة شباب القرية مساءََ، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم للمهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن وزير القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية اليوم الأحد للفتيات بمراكز التدريب المهني التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ومنها مركز موط بالداخلة، ومركز الفرافرة، ومركز التدريب المهني بالخارجة، ومكتب عمل باريس على مهن التفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية، وصنع السجاد والكليم.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، إنَه جار تنفيذ دورة تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المحلية لقرى الشركة 55 بمركز الخارجة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

وأشار إلى أنّ التدريب يتمّ على أيدي مدربين متخصصين في المهن التي يتمّ التدريب عليها، كما يتمّ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير، وضمان التباعد الجسدي وتوزيع أدوات الحماية الشخصية، وتقسيم المتدربين على الدورات التدريبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.