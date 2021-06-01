محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأشمون (صور)

أجرى محافظ المنوفية زيارة ميدانية لمركز أشمون لمتابعة أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، رافقه فيها نائب المحافظ، والمهندس محمد ربيع، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، والدكتورة أمل غنيم، منسق مركز أشمون.

أما بالنسبة لما يتم إنجازه من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، مركز الشهداء، فانتهى تنفيذ ما يلي:

- صب سقف الدور الخامس لمدرسة الشهيد شوقي الفقي بقرية دراجيل.

- استمرار أعمال الإنشاءات بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية دراجيل.

- استمرار أعمال التبطين لترعة الطولاني بمدينة الشهداء.

- استمرار أعمال الإنشاءات بمدرسة الوحدة الوطنية بقرية دراجيل.

- تركيب وإحلال أعمدة الكهرباء بقرية العراقية.

- استمرار أعمال حفر الصرف الصحي بقرية أبوكلس.

- صب الدور الخامس لمدرسة الشهيد عصام الخولي بقرية أبوكلس.

وتجرى تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الأبنية التعليمية.

وقال المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قدّمت خدماتها للمحافظة حتى الآن بمركزي آشمون والشهداء، وبينها مشروعات المياه مثل شبكات المياه وشبكات الصرف.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية في لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «أطلقنا خطة لتغذية الأماكن المحرومة والتي تطمح لتطوير مرافقها من شبكات المياه وشبكات الصرف، أما الجزء الثاني من المبادرة فهو خطة لتنفيذ مجموعة من الآبار حتى لا نغفل مصدرا ثابتا وجيدا جدا لتوفير مياه الشرب بالمحافظة».

وتابع المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية: «أما العنصر الثالث فهو تطوير ورفع كفاءة محطات المياه ومحطات الصرف، والعنصر الرابع هو تدشين محطات حديد ومنجنيز لبعض المحافظات الموجودة طبقا لمعايير وزارة الصحة والسكان والمعايير العالمية».