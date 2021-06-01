«الإدارات التعليمية»: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية أولا بأول

كشف عدد من الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن أنّه سيتم تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 أولا بأول، موضحة أنّ الامتحانات تعقد ورقيا وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنّ طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أنّه سيتم تصحيح الامتحانات أولا بأول بشكل يومي، ثم رصد درجات الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، موضحا أنّه جرى التأكيد على ضرورة تعقيم الكنترولات جيدا قبل البدء في أعمال تصحيح الامتحانات.

وتابع أنّه جرى التأكيد على جميع موجهي المواد بضرورة اتباع التعليمات الصادرة، سواء من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو المديرية بشأن عقد الامتحانات وتصحيحها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إنّ المدارس تبدأ تصحيح الامتحانات عقب الانتهاء من عقدها بنحو ساعتين، وجرى تخصيص غرفة عمليات مركزية في الإدارة التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وعمليات التصحيح بشكل جيد.

وأضاف محمد لـ«الوطن»، أنّه جرى تكثيف الإجراءات الوقائية في الامتحانات، والتنبيه على جميع المدارس بقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين جيدا قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأوضح مدير الإدارة التعليمية، أنّه جرى التنبيه على القائمين بأعمال التصحيح بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم، لافتا إلى أنّ نسبة الاعتذارات عن أداء الامتحانات ضعيفة جدا حتى الآن، وسيتم عقد امتحان دور ثانٍ للطلاب الذين قدموا اعتذارات عن أداء الامتحانات.

يذكر أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بدأت اليوم في مدارس مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا، وكشفت مديرية التربية والتعليم عن أنّه جار التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على سير الامتحانات.