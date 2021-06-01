السكة الحديد: تعديل تركيب 3 قطارات في الوجه البحري بداية من اليوم

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب 3 قطارات بداية من اليوم الثلاثاء، إلى عربات محسنة «تحيا مصر».

وأكدت هيئة السكة الحديد أنّ التعديلات في تركيب القطارات تأتي ضمن أهداف الهيئة في سعيها بشكل دائم لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين عبر القطارات مع العمل على راحتهم.

تفاصيل تعديل تركيب الثلاث قطارات بداية من اليوم

وتعرض «الوطن» التعديلات الكاملة التي أعلنت عنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في مختلف القطارات، وهي كالتالي:

1 - تعديل تركيب في القطار رقم «341» اكسبريس القاهرة/ المنصورة، وذلك عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك بجدوله الحالي.

2 - تعديل تركيب في القطار رقم «593» اكسبريس القاهرة/ السويس، عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك بجدوله الحالي.

3 - تعديل تركيب في القطار رقم «594» اكسبريس السويس/ القاهرة، عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك بجدوله الحالي.

السكة الحديد: تعديل تركيب قطار آخر بداية من الغد

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّ بداية من غد الأربعاء، سيتم تعديل تركيب في القطار رقم «334»، اكسبريس المنصورة / القاهرة / عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك بجدوله الحالي.

وزير النقل: إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة وعشوائية لجميع العاملين

وفي سياق آخر، كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد في تصريحات سابقة ضرورة إجراء تحليل المخدرات على العاملين بمنظومة السكة الحديد، حيث يتم إجراء التحاليل بشكل مفاجئ وعشوائي ودوري، وسيتم استبعاد أي عامل وذلك في حالة ظهور نتيجة التحاليل أو العينة إيجابية.