11 تصريحا لوزير النقل عقب اجتماعه الأخير مع مسؤلي السكة الحديد

اجتمع الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الجمعة، مع كل من رئيس ونواب ورؤساء المناطق وورش السكة الحديد، بهدف متابعة الإجراءات التي تُتخذ من أجل زيادة معدلات كل من السلامة والآمان على خطوط السكك الحديدية المختلفة، «الوطن» تستعرض أهم وأبرز تصريحات وزير النقل الأخيرة خلال هذا الاجتماع.

أبرز وأهم تصريحات وزير النقل الأخيرة في الاجتماع

- لدينا هدف أساسي يتمثل في تنفيذ خطة من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر هاما، حيث إنه ينقل ملايين من الركاب كل عام.

- ضرورة عدم خروج أي من القطارات إلا بعد أن يتم التأكد التام من حالتهم الفنية.

- دعم جميع الورش بكل المعدات الحديثة التي تحتاجها، مع استكمال أعمال التطوير فيها، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير جميع ورش السكة الحديد.

- ضرورة أن يتم تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش بشكل مفاجئ، وذلك لكل ما يتعلق بالصيانة.

- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بالإضافة إلى عدم السماح بأي شكل من أشكال التقصير أو التهاون في العمل.

- السرعة في تنفيذ خطة الخبراء الأجانب داخل السكة الحديد، والتي يتم من خلالها استقدم خبراء أجانب متخصصين من جميع الشركات العالمية المتخصصة بالقطاعات المختلفة في السكة الحديد من أجل نقل الخبرات مع تدريب كل من العمال والمهندسين وذلك على أحدث انواع التكنولوجيا.

- ضرورة أن يتولى الكفاءات المناصب المختلفة في هيئة السكة الحديد، وذلك بغض النظر عن الأقدمية من أجل ضمان من مستوى قيادي وفني متميز.

- الكشف الدوري على جميع العاملين من أجل ضمان عدم وجود أي شخص داخل السكة الحديد يتناول أي نوع من المخدرات، كما سيتم تطبيق عقوبات صارمة على أي شخص يثبت عليه تناول أي نوع من هذه المخدرات.

- ضرورة المحافظة على كل ما تملكه هيئة السكة الحديد من معدات، بالإضافة إلى العمل بشكل دائم على تطوير الهيئة مع رفع كفائتها وصيانتها.

- قائدى القطارات قريباً من المهندسين، وفي نفس الوقت سيتم الاحتفاظ بالمتميزين من قائدى القطارات الحاليين، بالإضافة إلى عدم التفريط في هؤلاء.