عاجل.. السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات لعربات محسنة «تحيا مصر»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب البعض من القطارات إلى عربات محسنة «تحيا مصر»، اعتبارا من يوم الثلاثاء 1 يونيو المقبل.

«الوطن» تستعرض بيانات تعديل تركيب القطارات وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث أكدت الهيئة أنّها تسعى دائما لتقديم خدمة أفضل والعمل على راحة الركاب المسافرين.

تعديلات تركيب القطارات

- تعديل تركيب القطار رقم 341 اكسبريس القاهرة/ المنصورة / من خلال تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر» بجدوله الحالي.

- تعديل تركيب القطار رقم 593 اكسبريس القاهرة/ السويس من خلال تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر» بجدوله الحالي.

- تعديل تركيب القطار رقم 594 اكسبريس السويس/ القاهرة من خلال تركيب عدد 10 عربات محسنة «تحيا مصر» بجدوله الحالي.

- واعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2 من يونيو المقبل، سيتم تعديل تركيب القطار رقم 334 اكسبريس المنصورة / القاهرة / من خلال تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر» بجدوله الحالي.