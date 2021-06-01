عاجل.. العثور على جثة مجهولة لشاب في مياه النيل بالساحل

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة مجهولة الهوية لشاب غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بكشف هوية الغريق واستدعاء أسرته، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل، بلاغا بالعثور على جثة في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور تمكنت شرطة الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وبالفحص لم يتم العثور على ثمة مستندات تدل على هويته كمان تبين أن الجثة لذكر في العقد الرابع ويرتدي بنطال جيز وقميص وحذاء .

كما لم يتبين وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبعرض المحضر على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم والتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة أم أنها واقعة غرق أو انتحار.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، وإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة أخذ بصمات الجثة والكشف عليها في الأدلة الجنائية في محاولة لكشف هويه صاحبها.