انتشال طفل غرق بالرياح التوفيقي في قرية العمار بطوخ

لقي طفل مصرعه غرقاً بالرياح التوفيقي، أسفل كوبري قرية «العمار الكبرى»، التابعة لمدينة طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطاراً من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغاً بالعثور على جُثة طفل يُدعى «أ. ن.»، 15 سنة، لقي مصرعه غرقاً في الرياح التوفيقي، أسفل كوبري قرية «العمار الكبرى»، التابعة لمدينة طوخ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل جثة الطفل المتوفي إلى مشرحة مستشفى طوخ، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، شهد مركز بنها مصرع عامل نطافة في أحد الأندية الخاصة، يبلغ من العمر 22 سنة، غرقاً في حمام سباحة النادي، حيث تبين أنه نزل إلى حمام السباحة، بعد انتهاء عمله، ونظراً لعدم إجادته السباحة، لقي مصرعه غرقاً، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.