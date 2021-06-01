زراعة دمياط: حصاد 15 ألفا من إجمالي 42 ألف فدان أرز

شهدت محافظة دمياط زراعة 42 ألف فدان بمحصول الأرز، خلال الموسك الجاري، حيث يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية، وقال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن» أن مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام، بلغت 42 ألف فدان، تم حصاد 15 ألف فدان منها، حتى اليوم الثلاثاء.

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ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن هذا العام، بلغت 6601 فدان، مشيراً إلى أنه كان من المستهدف زراعة 8500 فدان.

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وقام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بتفقد زراعات القطن بالمحافظة، مؤكداً اهتمامه البالغ بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمتاز محافظة دمياط بزراعتها.

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وأوصى وكيل وزارة الزراعة بتكثيف أعمال المرور الميداني، والتواصل مع المزارعين، وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة، لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

كما قام وكيل وزارة الزراعة بدمياط بمتابعة الحملة المكبرة لمكافحة القوارض بنطاق المحافظة، حيث شدد على ضرورة تغطية كافة بؤر الإصابة بالطعم السام، واتباع التعليمات والتوصيات الفنية الخاصة بالخلط والتعبئة والتوزيع.

وكذلك قام وكيل وزارة الزراعة بدمياط بالمرور على منحل الإرشاد الزراعي بمركز كفر سعد، لمتابعة أعمال فرز العسل، قطفة البرسيم، وأكد على اهتمامه البالغ بتطوير ورفع كفاءة المشروعات التابعة للمديرية، وتكثيف إنتاجها، لتوفير منتجات مضمونة المصدر، وذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية للمستهلكين.

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