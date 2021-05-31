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محمود مسلم

وزير الزراعة في جولة مفاجئة لمنافذ الوزارة بالدقي (صور)

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الوطن
04:18 م | الإثنين 31 مايو 2021
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، جولة تفقدية مفاجئة منافذ بيع السلع التابعة للوزارة، بالدقي، للاطمئنان على سير العمل، وسبل الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين والجمهور.

وأكّد وزير الزراعة، وفق بيان صادر اليوم، أهمية مراعاة عناصر الجودة والاسعار المخفضة للسلع والمنتجات التي يتمّ طرحها بمنافذ الوزارة، فضلًا عن توافر كل السلع والمنتجات الأساسية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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