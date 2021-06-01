الأعلى للمستشفيات الجامعية: منحنى إصابات كورونا يميل للهبوط (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مصر مستقرة في معدل إصابات فيروس كورونا المستجد، إذ يميل المنحنى إلى الهبوط، وهو ما دفع لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء إلى اتخاذ قراراتها الأخيرة، موضحًا: «خلال آخر 10 أيام هناك استقرار يكاد يكون أقرب إلى دخول مصر في انخفاض معدل الإصابات اليومية، وعدد الحالات التي يتم حجزها في المستشفيات يقل، وعدد الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة يقل أيضًا».

وأضاف عبدالغفار، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف: «في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لم يكن عدد الحالات التي احتاجت إلى جهاز تنفس صناعي كبير، وعموما فإن هذا الاستقرار يرجع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فالمواطن أصبح واعيا بشكل أكبر بهذه الاشتراطات، أي أن السلوكيات بدأت تتغير بشكل ملحوظ».

وحول مرض الفطر الأسود، قال أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه ليس مرضا معديا وبالتالي فإنه لا يجب القلق منه، كما أن شروط إصابة الإنسان به يمكن السيطرة عليها بسهولة، وهي ضعف المناعة لعدة أسباب منها الحصول على أدوية ون وصفة الطبيب مثل استخدامات الكورتيزون أو المضادات الحيوية، كما يصيب أصحاب الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى نقص المناعة مثل حصول مرضى السرطان الذين يتعرضون لجلسات الكيماوي، أو مرضى السكر الذين لا يتابعون حالتهم مع الطبيب.

وحول الحالة التي يجب أن يتوجه فيها المريض إلى المستشفى للكشف عن مرض الفطر الأسود، قال عبدالغفار: «يجب أن ينطبق عليك إحدى الحالات السابقة وتصاب بصداع لا يشفى بالمسكنات العادية وغللة في العين وانسداد في العين، عندها يجب أن تتوجه إلى الطبيب المختص وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة لأن أغلب الأعراض تكون موجودة في هذه المناطق».