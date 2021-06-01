سميرة سعيد تطرح برومو أحدث أغنياتها «اتنين بليل».. فيديو

طرحت الفنانة سميرة سعيد، برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «اتنين بليل» وهي إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي طرحت منه حتى الآن أغنيتين فقط خلال الفترة الماضية.

ولاقي البرومو تفاعلاً كبيراً من جمهور ومتابعى الفنانة سميرة سعيد على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أصدقائها بالوسط الفنى.

أغنية «اتنين بليل» لسميرة سعيد

«اتنين بليل» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والماسترينج لأمير محروس.

كانت «الديفا» طرحت في شهر يناير الماضي أغنية «وبحب معاك»، بينما طرحت في فبراير ثاني أغنياتها «متاهة»، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني نضال هاني.

وتشتهر الديفا سميرة سعيد بتقديم العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات وهي دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية «متاهة» وهي حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور في طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.