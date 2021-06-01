ضبط سائق «سيرفيس» رفض توصيل راكبة إلى قنا الجديدة

تمكن ضباط الإدارة العامة للمرور بمحافظة قنا من ضبط سائق سيارة أجرة لنقل الركاب «سيرفيس»، رفض توصيل إحدى المواطنات إلى محل سكنها بمدينة قنا الجديدة، التي تبعد حوالي 8 كيلومترات عن مدينة قنا.

وتقدمت الراكبة بشكوى إلى ضباط المرور، وأبلغت عن أرقام السيارة، وعلى الفور، تم تنفيذ حملة بحث عن السيارة المذكورة، إلى أن تمكن أحد أمناء الشرطة بإدارة مرور قنا، من ضبط السيارة أمام مسجد «سيدي عبد الرحيم القنائي»، بمدينة قنا، وتم سحب رخصة السيارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقال مصدر بإدارة مرور قنا إنه تم الطلب من السائق بالقدوم إلى موقع وجود السيدة، مقدمة الشكوى، وتوصيلها إلى حيث تسكن في مدينة قنا الجديدة، وهذا ما جرى بالفعل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق.

وقال أحمد جاد، أحد سكان مدينة قنا الجديدة، إن هذا الموقف إيجابي من إحدى السكان في المدينة، تجاه سائق السرفيس الذي رفض صعودها إلى السيارة عند منطقة «بنزايون»، بمدينة قنا، حيث قامت بتقديم شكوى ضده إلى ضباط المرور، وأبلغت عن رقم السيارة.

وأضاف أن ضابط المرور قام مشكوراً بإبلاغ أمين الشرطة المعين في الخدمة أمام منطقة «السيد»، بضبط السيارة، وسحب رخصتها، وإجبار السائق على العودة مرة أخرى إلى منطقة «بنزايون»، ويأخذ الراكبة لتوصيلها إلى محل سكنها بمدينة قنا الجديدة.

وتعددت شكاوى سكان مدينة قنا الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقص سيارات الأجرة «السيرفيس» على الخط بين قنا ومدينة قنا الجديدة، والتي تبعد حوالي 8 كيلومترات، الأمر الذي دفع جهاز المدينة الجديدة إلى تعزيز الخط بـ5 سيارات إضافية، إلى جانب أتوبيسين مكيفين، إلا أن بعض سائقي سيارات الأجرة يرفضون استكمال الخط إلى مدينة قنا الجديدة، بحجة عدم وجود ركاب، حيث يعودون بسياراتهم خالية.