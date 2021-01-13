14 معلومة عن مدينة قنا الجديدة مساحتها 24 ألف فدان وبها كل الخدمات

«مدينة قنا الجديدة» تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم، على طريق قنا سفاجا بالكيلو 8، عند تقابل محورى التنمية الأساسيين: المحور العرضى المتعامد مع النيل فى اتجاه البحر الأحمر (محور قنا ـ سفاجا)، والمحور الطولى الموازى للنيل.

وحظت قنا، باهتمام كبير من قبل الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية، تزامنا مع الاهتمام بتطوير المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، في مقدمتها الصعيد، لتوفير حياة آدمية متكاملة لسكان كل مدينة.

أبرز المعلومات عن مدينة قنا الجديدة

- تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 24.2 ألف فدان، منها 7 آلاف فدان كتلة عمرانية.

- الانتهاء من تنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة، وتم تسليمه لمديرية التربية والتعليم للتشغيل.

- الانتهاء من تنفيذ مجمع المواقف بمساحة 15 فدانا بالحي الثاني، وجار التنسيق مع إدارة مرور قنا للتشغيل الجزئي للموقف.

- إجمالى طلبات تخصيص قطع أراض للاستثمار بالمدينة، بلغ 20 طلبا بمساحة 56.3 فدان، بإجمالي قيمة بيعية حوالي 161.295 مليون جنيه، وفقا للتخصيص الفورى، بأنشطة (بنوك - مخبز - مراكز طبية - مقر لنقابة الأطباء - أنشطة تجارية - مخازن – جامعة ومدارس خاصة..)، وجار طرح نشاط مخبز وترفيهي بنظام مقابل الانتفاع السنوي.

- الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء منطقة 4 بمساحة 175 فدانا، بامتداد الحي السكني الثاني ومنطقة النوادي.

- الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق رابطة أسفلتية لشبكة طرق المنطقة الرابعة إسكان اجتماعى 175 فدانا، ومنطقة النوادي.

- الانتهاء من تنفيذ الطريق الفاصل بين الامتداد الشرقى للكتلة العمرانية للمدينة ومنطقة التنمية الزراعية: أعمال حفر وردم – طبقة أساس - الطبقة الرابطة للحارة الخارجية.

- تسليم 538 قطعة أرض إسكان اجتماعى بالمرحلتين التاسعة والعاشرة، و19 قطعة أرض إسكان متميز، وكذلك إجراء القرعة العلنية لعدد 457 قطعة أرض سكنية «إسكان اجتماعي»، بالمرحلة الـ11 بمساحات تراوحت بين(209-276 م2).

- جارى تنفيذ شبكات (مياه - ري – صرف - طرق) بالحيين الثالث والرابع، ومركز خدمات المدينة ومنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية بمساحة 1900 فدان، بإجمالي حوالي 236 مليون جنيه.

- جارى الانتهاء من محطة محولات قنا الجديدة جهد66/22 ك.ف بقدرة 40 ميجا ف.أ، قابلة للزيادة بمحول ثالث مماثل بقدرة 40 ميجا.ف.أ، بإجمالي استثمارات حوالي 132 مليون جنيه.

- جارى تنفيذ شبكات الكهرباء للحي الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة بإجمالي حوالي 700 مليون جنيه.

- جارى تنفيذ مستشفى 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، ووحدة ترخيص المرور بالمنطقة 4 بالحي السكني الثاني، ومركز شباب بمساحة 15 فدانا بمركز خدمات المدينة، ومسجد بمركز خدمات الحي السكني الأول بإجمالي حوالي 300 مليون جنيه، وجارٍ إسناد تصميم مرافق مساحة 2000 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي ودراسة الاتزان الهيدروليكي للمدينة.

- المشروعات المنفذة بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير، والتي تم تشغيلها بمعرفة جهات الاختصاص، هي: مدرسة تحيا مصر1 بمركز خدمات الحي الأول - مدرسة تحيا مصر2 بمركز خدمات الحي الثاني - مدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي بمنطقة (3)، 67 عمارة إسكان اجتماعي - وحدة صحية بمنطقة الإسكان القومي - حضانة بمنطقة 67 عمارة إسكان اجتماعي - حضانة بمنطقة الامتداد الشمالي لـ81 عمارة إسكان اجتماعي - مخبز نصف آلى منفذ بمعرفة الجهاز، وتم تشغيله بنظام مقابل الانتفاع - أسواق تجارية بمنطقة الإسكان القومي، ومركز خدمات الحي الثاني منفذ بمعرفة الجهاز، وتم بيعها بالمزاد العلني وتم تشغيلها.

- المشروعات المنفذة بمعرفة الجهاز، وتم تشغيلها بمعرفة القطاع الخاص هي: المدرسة الألمانية بمركز خدمات الحي الأول - مدرسة كيدز دريم بمركز خدمات الحي الأول- البنك الأهلي بمنطقة مجمع البنوك بمركز خدمات الحي الثاني - مستودع حديد وأسمنت.