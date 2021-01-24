غرب قنا الجديدة.. أول مدينة في الصعيد من الجيل الرابع ترى النور

يسابق العاملون في مشروعات مدينة غرب قنا الجديدة، الزمن لإنهاء المشروعات، سواء مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وخطوط الصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن عمليات إنشاء الوحدات السكنية التي تسير بوتيرة سريعة، كدليل على اهتمام الدولة بمدينة الجيل الرابع في قنا، وخير ما يدل على ذلك هو إطلاق التيار الكهربائي بشكل سريع لأول مدينة من هذا النوع في مصر والصعيد.

وقال رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إن مدينة غرب قنا الجديدة شهدت إطلاق التيار الكهربائي لمحطة محولات الكهرباء الخاصة بالمدينة جهد 66/22 ك.ف، لصبح من أوائل مدن الجيل الرابع التى تم إطلاق التيار الكهربائي بها.

وتابع «عبدالرشيد»، أن إطلاق التيار الكهربائي لخط محطة محولات مدينة غرب قنا جهد 66/22 ك.ف، تم بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضاف أنه قد تم فى وقت سابق اعتماد الرسومات التنفيذية الخاصة بمهمات الشبكات الذكية من وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة «شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، وذلك بعد إضافة أجهزة التحكم والمراقبة الخاصة بالموزعات والأكشاك ووحدات الربط الحلقى وولاعات الإنارة من قبل الشركة المصنعه ABB.

وكشف أنه بتاريخ 26 ديسمبر 2019، وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم (71)، على الإسناد للشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (ايجيماك) أعمال تنفيذ خلية محول قدرة 40 م.ف.أ.، شاملة المحول والأعمال المدنية والموزع بعدد 6 خروجات 31.5 ك.أمبير، بقيمة تقديرية 25 مليون جنيه، وأعمال تنفيذ خط الربط الخاص بالمحطة جهد 66 ك.ف. بطول 0.5 كم.ط. بقيمة تقديرية 6 ملايين و150 ألف جنيه وبعدد 7 أبراج هيكلية.

وأوضح أنه في وقتها تم إعداد المستندات واللوحات والمواصفات الخاصة بالمحطة بواسطة الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية «استشارى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، وتم اعتماد الرسومات والمستندات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يذكر أن مدينة غرب قنا الجديدة تقع على مساحة تقدر بـ 8971 فدانًا، واقعة على الطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي حتى قرية الترامسة بمسافة 8 كيلو مترات، وصدر لها قرار تخصيص رقم (40) من قبل الرئيس السيسي في 2017، وهي إحدى مدن الجيل الرابع «المدن الذكية» التي تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية، وتستوعب 550 ألف نسمة من أهالي مدينة قنا.

وجرى كمرحلة أولى تنفيذ البنية الأساسية لشبكات «صرف - مياه - ري - طرق- كهرباء» للمرحلة الأولى بمساحة 1100 فدان، إضافة إلى محطة مياه بطاقة إنتاجية 25 ألف لتر في الثانية، بتكلفة إجمالية مليارا و100 مليون جنيه، كما تم تنفيذ عشرات العمائر السكنية بها.